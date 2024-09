La consulta sul turismo ribadisce la richiesta di restare nel Distretto Turistico Sicilia Occidentale

Ancora una volta si è tornato a parlare in Consiglio Comunale del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale.

Il giorno 10.09.24 si è riunita la Commissione Turismo in seno al Consiglio Comunale per una audizione dei Componenti della Consulta sul Turismo, sull’opportunità dell’uscita di Marsala dal Distretto Turistico, quando altri Consigli Comunali (Pantelleria, Castellammare, ecc.) stavano discutendo sulla sull’occasione che il territorio avrebbe avuto con “Trapani: Città Creative Unesco per l’Enogastronomia.

I componenti, secondo quanto affermato da una nota dell’associazione strutture turistiche di Marsala, si sono espressi conformemente a quanto la Consulta aveva deliberato nella riunione del 14.06.2024 presso l’Aula Multimediale del Complesso S.Pietro: cioè la permanenza: Provincia nel Distretto Turistico.