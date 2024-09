I campioni credono in sè stessi anche quando nessun altro lo fa: Crossfit Egadi, storia di chi ce l’ha fatta

Il fitness fa benissimo alla salute e voglio cogliere l’occasione per raccontarvi di una nota attività sportiva che, ormai, ha preso piede in tutta Italia, compresa la splendida isola di Favignana.

Infatti, in mezzo alla natura incontaminata, tra la collina di Santa Caterina, la campagna e uno spicchio di mare turchese, sorge un’avviata palestra a cielo aperto per gli appassionati di CrossFit: CrossFit Egadi, fondata da Giuseppe Gianno, un baldo e intraprendente ragazzo di origine trapanese.

Mentre siamo seduti nel rustico “salottino” di CrossFit Egadi, mi spiega che Favignana la conosce fin dall’infanzia, proprio perché i suoi genitori l’hanno sempre scelta per la loro villeggiatura estiva.

“È dall’agosto del ’93 che frequento Favignana. Ma comunque, qua mi chiamano ‘u trapanese, perché qui ci sono ancora le ingiurie (i soprannomi) e siccome vengo da Trapani, mi chiamano ancora ‘u trapanese.”.

Peppe mi racconta che il suo amore per la palestra è cominciato in giovane età, grazie a un suo cugino statunitense, Dennis, mi dice, mentre il suo cagnolone Ares decide che è arrivato il momento di unirsi alla nostra conversazione.

Un ulteriore momento fondamentale nella vita di Giuseppe arrivò quando un suo amico di Parma lo invitò a una cena, dove incontrò Mario, un altro grande appassionato di sport come lui che lo introdusse nel mondo del CrossFit.

Su suo consiglio, nel 2014, Giuseppe cominciò a frequentare un box di CrossFit ad Alcamo, seguendo quella tipologia di allenamento. All’epoca, questo sport era una vera novità in Italia, perciò, agli occhi di Peppe, quel contesto risultava ancora più affascinante: “Il coach mi fa fare una lezione di prova e mi innamoro del CrossFit.”, esclama, aggiungendo che tre anni dopo, in seguito a un allenamento costante e a un perfezionamento delle tecniche, il suo preparatore lo iscrisse a una gara regionale dove conquistò il primo posto.

È proprio dopo questo evento che comincia a nascere un’idea primitiva di quello che oggi è CrossFit Egadi.

Peppe mi insegna che in questa tipologia di attività è sempre consigliabile la presenza di uno spotter.

“Che cos’è uno spotter?”, gli domando io.

“Lo spotter è chi ti sta dietro o chi ti sta davanti nel caso di necessità, se devi lasciare un carico pesante. Lo spotter ti aiuta, in caso, a scendere e scaricare in sicurezza.”, afferma meticolosamente, mentre ridiamo del fatto che la macchinetta del caffè si è rotta proprio ora.

Tornando alla bella e interessante storia di Giuseppe, decise di sfruttare una piccola piazzola del parcheggio del resort che stava aprendo suo padre a Favignana, per posizionarci i suoi attrezzi per esercitarsi.

“E quindi, i turisti mi vedevano e cominciarono a farmi qualche domanda, se potevo allenarli e via dicendo. Poi accade il miracolo: al noleggio di biciclette di mio padre arriva un coach delle Marche, Ettore Taiani, specializzato nella ginnastica e nei pesi.”

Quella sera stessa, Ettore lo raggiunse: “Mi diede delle nozioni che io non avevo, quindi dopo tre anni continuavo a imparare. Non si smette mai di imparare. […] E comincio ad allenarmi con lui. Me ne ha date, come si suol dire in Sicilia, di cozze e cordate, che vuol dire che mi ha tirato le mazzate!”

Frequentandolo, si rese conto anche di quanto fosse essenziale l’aspetto nutrizionale legato alla disciplina sportiva, continua a espormi Peppe, mentre ci sediamo su una panca inumidita dalla pioggia.

Su consiglio di Ettore, cominciò a studiare per il certificato riconosciuto a livello mondiale, il CrossFit L1.

Conseguì, dunque, l’attestato come trainer e finalmente, nel 2020, aprì CrossFit Egadi riconosciuta fieramente a livello internazionale.

“Potevo aprirlo a Trapani, a Palermo, a Milano… No. Io ho scelto Favignana. Perché mi sono innamorato del contesto naturalistico. Anche per il discorso dei colori: vedi il blu e vedi il verde, che ti mettono di buon umore. La musica, gli amici…”

Giuseppe mi mostra, allora, dettagliatamente la lavagnetta su cui vengono registrati i workout e i progressi dei vari clienti, nonché in cosa consiste in maniera vera e propria questo tipo di educazione fisica.

Le abilità sviluppate nel CrossFit sono in totale dieci, tra cui sono comprese la resistenza cardio, la resistenza in fatto di energia, la forza e la flessibilità. Ci deve essere un buon compromesso tra velocità, agilità, equilibrio, potenza e coordinazione.

Per raggiungere questo insieme di capacità, dunque, si fanno sia esercizi di ginnastica a corpo libero, che di sollevamento pesi. Naturalmente, ciascuno avrà una tipologia di allenamento mirata, con esercizi a scalare.

Per il momento, vi lascio con l’invito a iscrivervi e con una citazione di Neil Barnard: “L’esercizio fisico è come un antibiotico. Una singola dose non serve granché. Ma se lo assumi con regolarità, è proprio la cura di cui hai bisogno.”