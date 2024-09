Futsal Mazara, cresce l’attesa per l’esordio in A2

Cresce l’attesa per l’esordio in Serie A2 del Futsal Mazara. Il campionato prenderà il via il 12 ottobre, ma è già iniziata la preparazione in vista della nuova stagione: “Abbiamo avuto occasione – spiega il presidente Maggio – di fare una cena di benvenuto a tutti nei giorni scorsi, c’era una grande atmosfera, unione di intenti, c’è un gruppo che ha voglia di divertirsi. I nuovi si sono aggiunti a un gruppo già formato, abbiamo avuto due o tre occasioni per stare assieme”. Il gruppo dello scorso anno non è stato snaturato. Si è ripartiti da quell’ossatura con l’inserimento di alcuni nuovi innesti. “Questo gruppo – sottolinea Maggio – si è conquistato la Serie A2 sul campo, era giusto tutelarlo. Non abbiamo potuto tenere tutti, ma abbiamo mantenuto l’ossatura. E gli innesti sono di lusso per la categoria, è stato un mercato impegnativo. Sarà una stagione onerosa, ma vogliamo dire la nostra anche in A2”.

Il Mazara debutterà sabato 12 ottobre sul campo del Messina. La settimana successiva, invece, esordio nel Palazzetto di casa contro il Monopoli. “La voglia di ricominciare – prosegue il presidente – è grandissima. L’attesa è stata lunga, noi siamo fermi da metà aprile, quindi sono quasi sei mesi di stop, c’è tanta voglia. Ci sentiamo anche la responsabilità di un campionato importante, di una piazza che ha delle pretese. Spero si risvegli anche nella piazza la voglia del Calcio a 5”. Il Futsal Mazara si affaccia al nuovo campionato da matricola ma vuole continuare a stupire. “L’obiettivo – continua Maggio – è quello di fare bene, non ci poniamo limiti, vogliamo dire la nostra. Partiamo sulla falsariga della scorsa stagione, quando la rosa non era stata impostata per un campionato di vertice, ma per una tranquilla salvezza. Poi abbiamo trovato l’amalgama, le condizioni giuste per ottenere un grande risultato. L’anno scorso il mercato era stato condizionato dalla domanda d’ammissione presentata a fine agosto. Quest’anno è stato fatto un mercato diverso, programmando già dal mese di aprile. Abbiamo avuto tutto il tempo di scegliere i profili adatti secondo le indicazioni di mister Bruno. Speriamo che il campo ci dia ragione”.

In vista del nuovo torneo, previsti anche dei test match, nel frattempo va a gonfie vele la prenotazione degli abbonamenti: “Faremo delle amichevoli prima dell’inizio del campionato, una con una squadra di Serie A maltese. Spero che il pubblico si riavvicini e ci dia una grossa mano come nella scorsa stagione. Con le prelazioni e la prenotazione degli abbonamenti stiamo andando benissimo. Siamo a buon punto, la risposta del pubblico è buona ma manca un mese e mezzo alla prima gara interna. Sono sicuro che faremo il sold out con gli abbonamenti”. Infine, un annuncio rivolto soprattutto ai tifosi: “Stiamo programmando la presentazione della squadra, faremo un evento con stampa e tifosi. Avverrà tra un paio di settimane, è giusto che la città abbia modo di conoscere la squadra. Ci sarà modo di parlare e presentare il nostro progetto”.