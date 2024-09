Presentata l’VIII edizione del Festival del Conservatorio ‘Antonio Scontrino’

Anche quest’anno il Conservatorio di musica di Trapani organizza il festival intitolato al musicista trapanese Antonio Scontrino che giunge alla sua VIII edizione, sotto la direzione artistica del M° Elisa Cordova e il coordinamento del M° Paolo Morana. Un ricco calendario di concerti e masterclass che si terranno in luoghi simbolo della città di Trapani, come il Chiostro San Domenico, il Museo A. Pepoli, la Sala F. Sodano di Palazzo D’Alì, sede del Comune di Trapani, il Teatro G. Di Stefano, e all’interno dell’Aula Magna A. Pappalardo del Conservatorio e dell’Ex Chiesa San Giovannello di Marsala.

«Il Festival Scontrino – dichiara il Direttore Elisa Cordova – è ormai un fiore all’occhiello del Conservatorio, con il suo taglio internazionale e un programma che spazia tra i diversi organici e generi musicali. Ringrazio le Amministrazioni comunali, gli Enti e le Associazioni, che hanno contribuito alla sua realizzazione, e il personale docente,tecnico-amministrativo e gli studenti del Conservatorio per l’impegno profuso: in particolare il vicedirettore, prof. Paolo Morana». Organizzato in co-produzione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese,con il patrocinio dei comuni di Trapani e di Marsala e con la collaborazione del Museo Regionale A. Pepoli e dell’Asp di Trapani, l’ottava edizione del festival si propone di arricchire i luoghi della cultura e far conoscere l’amore, la passione e la professionalità con cui docenti e studenti del Conservatorio lavorano ogni giorno.

Il Festival Scontrino inizierà lunedì 16 settembre con il concerto di apertura dell’Orchestra di fiati diretta dal M°Paolo Morana che si terrà al Chiostro San Domenico alle ore 21:00. Il Chiostro ospiterà anche i due successivi appuntamenti: martedì 17, alle ore 21:00, il Recital violoncellistico del M°Alessio Pianelli e mercoledì 18, sempre alle ore 21:00, l’Ensemble Drepanum Brass diretto dal M° Marco Primo Sala con il M° Nello Salza alla tromba. L’Aula Magna del Conservatorio ospiterà,giovedì 19, alle ore 17:00, il Recital pianistico degli studentiEsmeralda Asta eMichele Lombardo. Doppio appuntamento venerdì 20: alle ore 19:00, sempre all’interno dell’Aula Magna del Conservatorio, gli Studenti della classe di cantodei MaestriPatrizia Alba Pace eGerardo Felisattiproporranno un repertorio tratto dalle opere di G. Faurè; alle ore 21:00, al Chiostro San Domenico, il M°Gianluca Ballarin dirigerà l’Orchestra Pop Rock.

Sabato 21, all’interno di Villa Margherita, in occasione dellaGiornata dell’Alzheimer l’Asp di Trapani organizzerà la Giornata della salute,finalizzata alla prevenzione e sensibilizzazione sui temi della salute e dell’adozioni di stili di vita sani e attivi; per l’occasione al TeatroG. Di Stefano, alle ore 17:30,si esibirà la Sicily Denner Clarinet Ensemble diretta dal M° Salvatore Ciccotta. La prima settimana di concerti si concluderà domenica 21, al Chiostro San Domenico, con il Recital pianistico del M° Luca Lione che, a partire dalle ore 19:00, proporrà alcune storiche composizioni dei maestri del romanticismo ottocentesco.

Il Festival continuerà, quindi, la settimana seguente con il concerto del Quartetto delle flautiste Le Nereidi in programma al Chiostro San Domenico lunedì 23 alle ore 21:00. Il giorno seguente, martedì 24, appuntamento pomeridiano al Museo A. Pepoli dove, a partire dalle ore 17:30, si potrà assistere al concerto per chitarra del M°Jonathan Gangi che proporrà un repertorio novecentesco. Mercoledì 25 doppio appuntamento: nel pomeriggio, alle ore 18:00, L’Ensemble BaroccoSacro Fuoco diretto dal M° Claudio Astronio, con il M°Domenico Cerasani al liuto, i docenti di canto Ugo Guagliardo e di oboe Evaristo Casonato e gli studenti del Conservatorio,si esibiranno all’interno della Sala F. Sodano di Palazzo D’Alì; in serata, alle ore 21:00, il Teatro G. Di Stefano ospiterà l’opera “La Primavera di Butterfly”che,con la regia del M°Micaela Carosi, la direzione delM°Carlo Magnie ilcoro istituito dalM°Salvatore Scinaldi,omaggia il centenario della morte di Giacomo Puccini.

Il Chiostro torna nuovamente protagonista giovedì 26 ospitando il duo formato daiMaestri Ruben Caballero Ortega,(Sax),e Giuseppe Visconti, (pianoforte),che si esibiràalle ore 19:00. Sempre giovedì 26, alle ore 21:00, presso l’Ex Chiesa San Giovannello di Marsala, si esibirà l’ensemble cameristico formato dai Maestri Matteo Fedeli e Francesco Masi (violino), Demetrio Comuzzi(viola), Vincenzo Toscano (violoncello), Antonino Pianelli (contrabbasso), Alessandro Lo Giudice (flauto) e Carolina Coimbra(arpa).Venerdì 27, alle ore 18:30, l’Aula Magna del Conservatorio ospiterà il Concerto per pianoforte e voci “The Heritage of Women Composers” che vedrà esibirsi le docenti Cristina Sanches e Carmen Garcia,del progetto Erasmus, e il M° Riccardo Serenelli al pianoforte, con gli studenti del Conservatorio. Sabato 28 al Chiostro San Domenico, alle ore 18:30, il duo Jazzformato dai Maestri Paolo Passalacqua(pianoforte)e Fabrizio Brusca(chitarra), si esibiranno in “Remembering (Bill Evans e Jim Hall)”.

Tutti i concerti sono gratuiti fatta eccezione per quello conclusivo didomenica 29 settembre: alle ore 21:30, presso il Teatro G.Di Stefano, con un concerto che coinvolgerà l’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio, diretta dal M° Andrea Ferrante, nell’Omaggio a Luis Bacalov, unica tappa in Sicilia del gruppo rock progressive napoletano Osanna (per info bigliettiwww.lugliomusicale.it). «Sono molto lieto ed entusiasta – dichiara il Consigliere Delegato dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Natale Pietrafitta –grazie anche e soprattutto al supporto del Direttore artistico, Walter Roccaro, del Direttore di produzione, Giacomo D’Angelo, e di tutto il personale tecnico e amministrativo dell’Ente, di co-produrre questo importante Festival che già da sette anni si fa promotore di cultura, non solo musicale. Iniziative così importanti meritano tutto l’appoggio delle istituzioni e del pubblico che auspico ricambi con la sua presenza e l’affetto che ha sempre dimostrato affinché iniziative del genere possano perdurare negli anni».

Non soltanto concerti, ma anche masterclass, alcune delle qualitenutedagli stessi maestri presso il Conservatorio. Si evidenziano quelle di Tromba del M° Nello Salza, che si terrà dal 16 al 18 settembre, di “Inglese per i cantanti” con le docentiCristina Sanches e Carmen Garcia del Progetto Erasmus, che si terrà dal 23 al 27 settembre, di Chitarra con il M°Jonathan Gangi che si terrà il 25 settembre e di Sassofono con il docente Rubén Caballero Ortega, del progetto Erasmus,in programma dal 25 al 27 settembre. Venerdì 27, alle ore 17:00, presso la Biblioteca del Conservatorio, per la rassegna Scontriniana. Leggere di musica, verrà presentato il libro L’orchestra nascosta con l’autrice Stefania La Via.