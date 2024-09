Si è sposato Ignazio Boschetto, cerimonia sobria con la sua Michelle Bertolini. VIDEO

Si è sposato Ignazio Boschetto, il cantante di origine marsalese che fa parte del Trio Il Volo. Boschetto, come aveva annunciato mesi fa, è convolato a nozze con la modella italo-venezuelana Michelle Bertolini, proprio lei aveva svelato sui Social il lieto evento mostrando l’anello di fidanzamento.

Tra gli invitati i membri delle rispettive famiglie e gli altri componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone e Michele Torpedine, il loro manager. In un video su Instagram, i due ragazzi abbracciano i neo sposi. Non si conosce la location delle nozze, ma sembra che si siano sposati con rito civile e probabilmente a Bologna, dove vive Ignazio. Una cerimonia sobria, come i vestiti dei neo sposi e poi una festa che rivela, però, un particolare: un sommelier stappa lo champagne con la sciabola, un sommelier di un noto locale per ricevimenti di Marsala.

GUARDA IL VIDEO: