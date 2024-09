Ritrovato l’uomo scomparso da Mazara, si cerca un 34enne sparito da Salemi

Salvatore P., di 67 anni, si era allontanato da Mazara del Vallo ed è stato visto l’ultima volta nei pressi di via Salemi alle 12 dell’11 settembre scorso. La casa di riposo in cui si trovava ricoverato ha dato l’allarme ma adesso tutto si è risolto sembra per il meglio. Ore di apprensione invece per un 34enne salemitano: non si hanno più notizie di Alessandro Arcabascio da 12 giorni. Alto 1,65 m, peso circa 65 kg, Alessandro ha capelli biondi, occhi azzurri e al momento della scomparsa indossava un paio di pantaloni neri e delle scarpe nere. Secondo le prime informazioni, si presume che l’allontanamento possa essere di natura volontaria. I familiari hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri ai quali è stato consegnato il cellulare di Alessandro, lasciato a casa prima della scomparsa. Oltre al telefono, Alessandro ha lasciato anche la tessera sanitaria, portando con sé solo il documento di identità. Appello dei genitori affinché torni a casa.