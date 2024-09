Marsala 1912: finita la Coppa, inizia il Campionato di Eccellenza

Dopo la fine della corsa in Coppa Eccellenza – dove il Marsala 1912 ha rimediato due pareggi contro il San Vito, perdendo il ritorno solo ai rigori, in casa -, la società cara a Sardone e Curatolo cerca di rimettersi in corsa in vista del Campionato. Il Girone A di Eccellenza prenderà il via questa domenica, 15 settembre, sul campo del Castellammare. La prima gara interna si terrà il 22 settembre contro il Casteldaccia. E qui si apre un capitolo che tiene sulle spine i tifosi. Se (e quando) ci sarà la semina del campo di calcio, al Municipale “Nino Lombardo Angotta” non si potrà giocare, così come aveva già previsto l’Amministrazione comunale con la società azzurra. Quindi nelle prossime gare interne, si dovrà – molto probabilmente – trovare un’altra soluzione. Quale? Ancora non si sa.

L’ultima gara di settembre è contro la Parmonval in trasferta. Ad ottobre gli azzurri di Mister Brucculeri giocheranno in casa (il 6) sfidando il Don Carlo Misilmeri, a Palermo contro l’Athletic Club (il 13), ospitando al Municipale il San Giorgio Piana (il 20) e partendo alla volta di Castelbuono (il 27). Altre quattro gare a novembre: il 3 l’Accademia Trapani arriverà a Capo Boeo, il 10 si gioca di nuovo col San Vito, il 17 è la Folgore a giocare al “Lombardo Angotta” e il 24 si va verso Sciacca per giocare contro L’Unitas. A dicembre le ultime gare, invece, di andata contro Ciro e Giorgio Marineo (l’1) e Partinicaudace (l’8) entrambe in casa, fuori con Lascari (il 15) e l’ultima con il Città di Gela tra gli applausi degli ultras lilybetani. La prima gara di ritorno si terrà il 5 gennaio.