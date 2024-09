Da Birgi a Parma con Aeroitalia: annunciata la nuova rotta per la stagione invernale

Dai primi di dicembre l’aeroporto “Vincenzo Florio” sarà collegato con Parma. La nuova rotta, garantita dal vettore Aeroitalia, andrà ad integrare la programmazione prevista per la stagione invernale, che avrà inizio dopo la chiusura della summer (che a sua volta si concluderà il 29 ottobre). Il collegamento avrà due frequenze settimanali e sono in fase di definizione le giornate e gli orari dei voli.

A dare la notizia è stato il presidente di Airgest Salvatore Ombra, attraverso i canali social, esprimendo “un sentito ringraziamento a Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, per il crescente impegno sul territorio trapanese”. “Stiamo lavorando per aggiungere nuove rotte e altre collaborazioni insieme per la summer 2025”, ha concluso il manager marsalese.

Aeroitalia, come preannunciato nei giorni scorsi, garantirà anche il collegamento Birgi-Cuneo per la stagione invernale.