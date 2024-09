Nuova avventura per il musicista marsalese Saltimbal con… il batterista di Ultimo

Nuova avventura musicale importante per il giovane batterista marsalese Salvatore De Bita in arte “SALTIMBAL”. Uno dei tanti piccoli grandi sogni che diventano realtà: direzione Roma per lui che inizierà un percorso musicale di alto livello accanto al musicista Mylious Johnson, considerato uno dei migliori batteristi nel panorama musicale internazionale attuale, in Italia è noto per essere il batterista di Ultimo.

Da oggi e fino al 15 settembre, Saltimbal sarà presso gli studi del Mob di Roma per lo studio e la preparazione in vista di futuri tour dal vivo con i volti noti della scena musicale italiana e non, oltre ad una serie di esperienze a Roma per tutto l’anno. “Dopo essere volato in America, a Boston, nel 2009, rivivere tutto questo assieme ad un grande batterista come Johnson per me è un sogno inaspettato ma tanto desiderato”. Un team qualificato ha deciso di unire le proprie energie e di mettere la propria esperienza al servizio di ogni artista. Alex Britti, Francesco Motta, i Maneskin, Cheryl Porter, Eric bTurner, Hezron Chetty, Geoff Westley, Gazzelle, Max Gazzè, Fulminacci, The Legendary Coez, Mox, Asia Argento, Calcutta, Patty Pravo, Verderame, Orchestra Rai, sono i nomi che ruotano intorno alla scena romana per cui Saltimbal si sta preparando.

Mylious Johnson è considerato uno dei migliori batteristi nel panorama musicale internazionale. Batterista di Ultimo ha iniziato a suonare in chiesa cori gospel e successivamente ampliato i suoi orizzonti musicali di Jazz, Hip Hop, POP e Rock. Nel suo curriculum, alla voce artistiche e di produzione, compaiono collaborazioni con P!nk, Destiny’s Child, Linda Perry, American Radio, Jessica Simpson, Queen Latifah e Quincy Jones. In Italia è stato in tour e ha suonato negli album di Jovanotti, Tiziano Ferro, Giorgia, Laura Pausini, Emma, Franco Battiato e Gianna Nannini. Mylious inoltre ha dei nuovi progetti con la sua Snap Music Brand come produttore di giovani artisti e con la sua band Cosmic Fellowship di musica organica ed elettronica. Come Dj, Mylious mixa Hip Hop, Funk, House, Jazz and R&B, Trap and Electro nuova e vecchia musica insieme per dare al pubblico una vasta scelta di sound.