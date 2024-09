Ultimi eventi estivi in Provincia: Festival, musica e… cavalli

Ultimi eventi estivi in Provincia. Ce n’è per tutti i gusti e i palati. La stagione autunnale del Luglio Musicale Trapanese è ormai alle porte e l’ultimo spettacolo estivo si terrà il 13 settembre al Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Trapani. Arriva la danza più famosa al mondo con lo spettacolo “Tangos ecos de mi tierra” di e con Silvina Larrea e Pablo Pouchot. Inizio ore 21. Biglietti sono acquistabili on line sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino di Villa Margherita oppure, previa disponibilità di posti, in loco un’ora prima dell’inizio della serata. A Erice prende vita dal 12 al 15 settembre in Piazza Vittime della Strada, il Villa Mokarta Fest, alla sua 2ª edizione. Si inizia il 12 alle 18.30 con Drepanum Dixie Band in giro per il quartiere, alle ore 21 La Corrida Show; il 13 ore 16 laboratorio di tessuno con la designer Elena Scarlata, alle 20 panini con salsiccia e la musica dei 17re, alle 22.30 Inside Hole e intrattenimento rock; sabato 14, dalle 16 laboratorio “partecipo” approfondimento su architettura e urbanistica con il team di “Noi Studio”, alle 19 serata di talenti sul palco, alle 22.30 dj set; domenica il Villa Mokarta Fest si chiude con il Laboratorio Spazio alle ore 17 a tema volontariato, come trasformare una piazza nel rispetto dell’ambiente, alle 21 “La voglia matta” ballo latino e liscio.

Festa del Ss. Crocifisso e di San Vito, dal 12 al 15 settembre, a Vita. Giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 settembre (chiesa San Francesco d’Assisi), dalle ore 18, recita del Santo Rosario e santa messa. Domenica 15 settembre: ore 10, giro per le vie del paese dei tamburi; ore 11, santa messa presieduta da don Daniele La Porta; ore 18,30, santa messa; ore 19,30, processione del simulacro per le vie del paese. A Mazara settembre di iniziative. L’evento “Pop it! Uno sguardo curioso su giochi, videogiochi e cultura pop”, previsto per il 22 settembre al Civic Center è stato posticipato al 29 settembre alle ore 11, mentre il prossimo 21 settembre alle ore 21 in Piazza della Repubblica si terrà lo spettacolo musicale “Rumore Bim Festival”, omaggio musicale e artistico all’immensa Raffaella Carrà, icona di stile, femminilità, spettacolo, ballo, l’artista italiana più amata in Spagna. L’evento è stato inserito nel programma comunale dell’Estate Mazarese.

Il 14 e 15 settembre 2024, il territorio trapanese sarà protagonista di un emozionante viaggio a cavallo, alla scoperta della sua storia millenaria e delle sue bellezze naturalistiche, grazie al raduno a cavallo organizzato dall’ “Asd Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice” in collaborazione con “Fitetrec Ante Comitato Regionale Sicilia-Pantalica” e il Parco Archeologico di Segesta. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’evento “Italia a Cavallo”, promosso dalla Federazione Italiana Turismo Equestre Trec, in programma nelle stesse giornate in tutta Italia e che coinvolge 3.000 cavalli e 350 centri tra maneggi e aziende agricole su tutto il territorio nazionale. A Marsala si fa festa anche nelle parrocchie e nelle contrade. Il 12 in contrada Addolorata, nel piazzale della Chiesa, alle 21 la commedia dialettale “31 e 47 morto che parla”, il 13 “Varietà…ndo” alle ore 21 e il 14, stesso orario, nuovo spettacolo teatrale “Quannu scappa scappa”. L’11 settembre invece, si commemorano le vittime dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle di New York. Nel piazziale di via Sibilla vicino al Baluardo Velasco, in cui insiste il monumento ai caduti, dalle ore 10 verranno suonati gli inni brasiliano, americano e italiano; a seguire la benedizione con deposizione della corona d’allora, la lettura a cura degli studenti del Liceo Pascasino e gli interventi istituzionali. Verranno anche premiati piloti e tecnici canadair dell’aeroporto militari di Birgi. Iniziativa organizzata dal Lions Club con il patrocinio del Comune di Marsala.