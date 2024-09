La Trapani Shark dei grandi eventi mondiali, si pensa al futuro del basket in Città

Trapani ha vissuto un momento di alto profilo sportivo per il Basket. Non solo per la presenza in giro per le Egadi, della stella dell’NBA, LeBron James, ma anche per la finale “Pre-season Tournament”. Un evento di importanza epocale poiché, per la prima volta nella storia, Trapani ospita una squadra di Eurolega, il Partizan Belgrado che, nell’ultima gara, si è imposto contro i granata per 89 a 61, dopo che i trapanesi avevano superato la semifinale imponendosi sui giapponesi del Ryukyu Golden Kings. Dopo la gara è scattata anche una piccola polemica dopo le dichiarazioni del Presidente Valerio Antonini che ha constatato “gli spalti semivuoti, probabilmente la Città non è pronta ad eventi così. Confidiamo – continua Antonini – che il Comune di Trapani recepisca le nostre richieste per gli interventi straordinari, onde evitare di essere costretti a ripensare dove giocare in futuro”.

Il numero uno del Trapani Calcio e della Shark però, rimanda subito al mittente le polemiche, comprendendo sia il rischio calcolato di ulteriori biglietti dopo la campagna abbonamenti, sia, di contro, la necessità della Shark di coprire i costi per portare in Città un evento del genere. “Per il futuro, sovrapporre eventi su eventi è da evitare” dice Antonini che rivela colloqui in corso con il Comune per intervenure sul Palazzetto a livello strutturale, in vista della costruzione del nuovo impianto sportivo.