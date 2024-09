Pallamano: le ericine verso la prima trasferta di Teramo

Dopo il successo di sabato scorso, ottenuto nella giornata inaugurale dell’A1 contro Leno, vinta dalla AC Life Style Handball Erice per 34 a 17, prende il via il lavoro di preparazione alla prima trasferta di Campionato del 14 settembre. Le Arpie, infatti, saranno impegnate alle ore 18.30 a Teramo. Dopo le sedute di allenamento, domani ci sarà la partenza per Terano in vista della seconda giornata di Campionato. Gabriela Pessoa (terzino destro AC Life Style Handball Erice) dichiara: “Credo che dobbiamo essere contente per la vittoria ottenuta contro Leno. Complessivamente, abbiamo disputato una buona gara. Nel primo tempo, eravamo un po’ inceppate e non abbiamo prodotto il nostro miglior gioco, come dimostrano i diversi errori al tiro commessi. Nella seconda metà della sfida, invece, siamo riuscite a correre e giocare con collaborazione in attacco e in difesa: tutto è venuto più facile. Ci prepareremo alla prossima gara contro Teramo con grande impegno e concentrazione”.