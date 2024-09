Funierice Service riceve l’Alta Onorificenza di Bilancio nel 60° Premio Industria Felix

La Funierice Service srl, società partecipata al 50% dal Libero Consorzio di Trapani e dal Comune di Erice, è stata selezionata da Industria Felix Magazine, periodico di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore e diretto da Michele Montemurro, per l’attribuzione dell’Alta Onorificenza di Bilancio nel 60° evento del Premio Industria Felix – L’Italia che compete 2024, 5ª edizione nazionale, con la seguente motivazione: “tra le Top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore Partecipate a maggioranza pubblica”. “Siamo veramente orgogliosi e soddisfatti per questo importante e prestigioso riconoscimento”, hanno dichiarato la Sindaca Daniela Toscano Pecorella e il Commissario Straordinario dott.ssa Maria Concetta Antinoro, “che ripaga per tutto l’impegno e la dedizione che in questi anni sono stati profusi nella gestione della società. E’ il riconoscimento della bontà delle scelte effettuate. Un grazie va rivolto all’Amministratore Unico dott. Gandolfo Spagnuolo per la sua professionalità, competenza e dedizione e a tutto il personale della Società”.

La Funierice Service srl è stata individuata una delle aziende meritevoli grazie a una dettagliata inchiesta giornalistica condotta in collaborazione con Cerved su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia per l’anno 2022. Attraverso un processo rigoroso, sono state selezionate solo le aziende considerate solvibili o sicure, utilizzando il Cerved Group Score (CGS). Questo punteggio è una valutazione sintetica del merito creditizio delle imprese, sviluppata da Cerved, e si basa su modelli statistici avanzati che stimano la probabilità di insolvenza per ciascuna impresa. In questo modo, la ricerca ha evidenziato le aziende più solide e affidabili, contribuendo a fornire informazioni utili per investitori, partner commerciali e altre parti interessate.

La Funierice Service srl, pertanto, rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama imprenditoriale italiano, con un profilo finanziario robusto e una gestione creditizia prudente. Il 60° evento è organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, e altre primarie aziende italiane. Il premio verrà consegnato giovedì 12 dicembre 2024 a Milano, in piazza degli Affari 6, a Palazzo Mezzanotte, sede di ELITE e Borsa Italiana (Gruppo Euronext) dalle ore 13,30 alle 16,00 durante l’evento presentato dal giornalista e direttore del Day Time Rai Angelo Mellone e dalla giornalista e capo servizio del Tg1 Maria Soave.