Ad Erice iniziati i lavori di riqualificazione della palestra di Porta Spada e del campo San Nicola

Hanno preso il via nelle scorse settimane i lavori riguardanti la “riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria della Palestra di Porta Spada” (importo complessivo di € 1.714.524,85) e i Lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione del campo sportivo sito in località San Nicola (importo complessivo di € 1.450.000,00). Le due opere pubbliche sono state finanziate con risorse del PNRR con decreto del 30 dicembre 2021 emanato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, nell’ambito di un finanziamento destinato ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

«Gli interventi – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Gianni Mauro – si integrano tra loro e col consolidamento delle Mura Puniche, anch’esso finanziato con fondi PNRR. Le due strutture saranno riqualificate con interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico ed altre come, ad esempio, la sistemazione dell’area esterna alla palestra, già precedentemente adibita a spazi a parcheggi, la posa del manto in erba sintetica nel campo, nuovi spogliatoi, servizi igienici, impianto fotovoltaico. Si tratta di lavori che ci consentiranno di riqualificare impianti e opere che necessitavano di ristrutturazioni e miglioramenti, e che saranno così messi a sistema in un programma complessivo che riguarda l’intero borgo ericino nel suo complesso Tutto questo è possibile grazie ad un’attenta attività di programmazione dell’amministrazione comunale e, soprattutto, all’intenso lavoro messo in campo dagli uffici che ringraziamo».