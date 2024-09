Bonus Sociale Tari ’24: a Marsala chi ha ISEE basso non paga l’ultima rata

Scade il prossimo 15 ottobre il termine per richiedere il “Bonus Sociale Tari 2024”, così come previsto dal relativo Regolamento vigente nel Comune di Marsala. Interessate sono le famiglie in condizioni socioeconomiche disagiate e residenti da almeno un anno a Marsala, nell’immobile per il quale si richiede il beneficio. Questo comporta l’abbattimento dell’ultima delle cinque rate riguardanti la TARI 2024. Nell’istanza, occorre dichiarare la composizione del proprio nucleo familiare (minimo due componenti), di non avere morosità per la Tassa Rifiuti e di essere in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro. La richiesta può essere inviata al Comune tramite uno degli indirizzi mail (protocollogenerale@comune.marsala.tp.it oppure protocollo@pec.comune.marsala.tp.it), nonchè con lettera raccomandata A/R all’indirizzo “Settore Servizi Sociali”, via Falcone 5 – Marsala. A questo indirizzo, la richiesta potrà anche essere consegnata direttamente, sempre entro il termine di scadenza. Si evidenzia che il bonus è corrisposto nei limiti degli stanziamenti del bilancio comunale, pertanto il possesso dei requisiti non comporta l’automatico diritto al bonus.