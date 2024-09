Amplia il dammuso di Pantelleria e crea una piscina in una cisterna, Tardelli a processo

L’ex giocatore della Juventus e della Nazionale Campione del Mondo ’82 Marco Tardelli andrà a processo presso il Tribunale di Marsala per abusivismo edilizio. Tardelli aveva fatto trasformare una vecchia cisterna di circa 32 metri quadrati per la raccolta dell’acqua piovana in una piscina nei pressi del suo splendido dammuso in contrada Gadir, a Pantelleria, dove ha da molti anni casa. Ovviamente contravvenendo alle leggi. Tardelli, difeso dall’avvocato palermitano Enrico Tignini, non avrebbe pertanto escavato la terra e la roccia per realizzare la vasca ma soltanto eliminato la copertura e adeguato fondo e pareti. Nel 2022 si è autodenunciato e la Soprintendenza di Trapani chiese ai vigili urbani dell’isola di effettuare un sopralluogo in cui fu scoperto che il dammuso fu anche ampliato. Inevitabile la denuncia e il successivo processo che si svolge davanti al giudice monocratico lilybetano Francesco Parrinello.