Alessandra Camassa da Marsala alla guida del Tribunale di Trapani, gli elogi del sindaco Grillo

“Ho molto apprezzato la lettera di saluto che la dottoressa Alessandra Camassa mi ha inviato alla vigilia del suo trasferimento a Trapani, per svolgere le funzioni di Presidente del Tribunale del capoluogo. Le sue parole di ringraziamento per la ‘fattiva e generosa collaborazione’ con il Comune di Marsala, sintetizzano appieno il clima di cordialità che si è respirato in questi anni di rapporti istituzionali. Da ultimo, l’ottimo lavoro svolto per la piena funzionalità del nuovo Palazzo di Giustizia, con il Comune che sarà stazione appaltante per altri interventi nella struttura”. Lo dichiara il sindaco Massimo Grillo che prende spunto della nota della presidente Camassa per ”… tributarle il sentito grazie a nome mio personale e della Città per la sua straordinaria operatività nell’amministrazione della Giustizia in questo territorio”. Oltre otto anni di permanenza a Marsala, che la stessa presidente definisce ‘meravigliosi’, con risultati significativi. Tra questi spicca, sotto la reggenza della presidente Camassa, il riconoscimento del Tribunale di Marsala quale più efficiente d’Italia.

Continua il sindaco Grillo: “Una carriera prestigiosa la sua, avviata a Marsala come sostituto procuratore a fianco di Paolo Borsellino. Anni di lotta contro la mafia, di processi importanti, di difesa strenua e tutela di un territorio che non si vuole arrendere alla criminalità organizzata”. Al riguardo, nella nota indirizzata al sindaco Grillo, la presidente Alessandra Camassa sottolinea che lo stesso territorio è “pieno di giovani talentuosi, di associazioni pronte a collaborare, scuole coinvolte in vari progetti formativi”. Sono parole che non lasciano indifferente il sindaco Massimo Grillo, che così conclude: “Alessandra Camassa definisce Marsala una città accogliente, affettuosa, generosa e ciò ci inorgoglisce come Amministrazione. Una gratificazione per il nostro grande e costante impegno al servizio dei cittadini. Grazie Presidente”.