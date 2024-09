“Ci sono ancora turisti, prorogare gli orari estivi dei collegamenti marittimi per le Egadi”

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione ha ufficialmente chiesto all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità la proroga, fino al 31 ottobre, degli orari estivi dei collegamenti marittimi da e per le Egadi. L’iniziativa scaturisce dall’esigenza di assicurare un adeguato numero di corse giornaliere fino alla conclusione della stagione turistica. “Considerato l’alto numero di visitatori presenti in queste settimane nelle nostre isole e le ampie prenotazioni per il mese di ottobre – spiega il sindaco nella nota inviata al governo regionale – riteniamo sia indispensabile prorogare gli orari estivi fino alla fine del mese prossimo. La nostra richiesta è sostenuta anche dalle associazioni di categoria, che evidenziano l’importanza di garantire una continuità di servizio”. La proroga degli orari estivi consentirebbe di mantenere un numero adeguato di corse giornaliere, favorendo sia i residenti che i visitatori, e permetterebbe un’ulteriore promozione dell’arcipelago come destinazione turistica di eccellenza, anche fuori dai mesi tradizionalmente considerati di alta stagione. “Auspichiamo – dice il sindaco Forgione – che l’Assessorato regionale accolga la richiesta, riconoscendo l’importanza strategica di un collegamento efficiente per lo sviluppo del turismo e per il benessere delle comunità locali”.