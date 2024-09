Marsala, proseguono i lavori al lungomare. Il Comune valuta l’acquisizione di altre aree

Marsala guadagna un’altra finestra sul mare. Proseguono gli interventi di demolizione degli edifici abbandonati dell’ex officina Piccione sul lungomare cittadino, secondo quanto previsto nel progetto di rigenerazione urbana – redatto dallo studio Itinera Lab – che comprende l’area di via Verdi, via Emanuela Loi e del tratto di litoranea compreso tra via dello Sbarco e via Crispi.

Una volta completati i lavori attualmente in corso, si procederà a un ampliamento di tre metri della carreggiata, un riposizionamento della corsia ciclabile e – soprattutto – la realizzazione di nuove aiuole, aree verdi e dune di sabbia, nell’ambito di un giardino mediterraneo immaginato con l’idea di rinsaldare il rapporto tra la città e il mare, conciliando le aspettative dei turisti che graviteranno intorno alla zona portuale con quelle dei residenti.

Al momento, restano al loro posto l’edificio dell’ex Aci e un altro immobile demaniale, su cui l’amministrazione sta ipotizzando una richiesta di acquisizione, in modo da estendere ulteriormente la nuova progettualità, che dovrebbe comprendere anche la realizzazione di spiagge di città. Il direttore dei lavori e l’amministrazione Grillo prevedono che i lavori su questa parte di lungomare andranno avanti per tutto l’autunno, mentre l’intervento correlato alla zona di via Verdi e via Emanuela Loi dovrebbe essere avviato tra la fine del 2024 e l’inizio del nuovo anno. Il costo l’intervento – finanziato con i fondi del PNRR – si aggira intorno ai 2 milioni di euro.