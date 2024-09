Calatafimi richiama visitatori con la “Maccarrunata” il 14 settembre

Inserito nella più ampia manifestazione “La danza di Bacco e Demetra”, dedicata alla valorizzazione delle specificità del territorio, l’evento la Maccarrunata di Calatafimi, in programma il prossimo sabato 14 settembre, è il più delizioso e atteso di questa estate che ancora si prolunga nei caldi giorni di settembre. L’assessore Piera Prosa, che ha richiesto e ottenuto il finanziamento regionale dell’assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Assessore, retto dall’assessore Scarpinato, afferma: “Vivere la Maccarrunata di Calatafimi Segesta tra le vie del centro storico calatafimese permetterà al turista e ai visitatori di immergersi in degustazioni, laboratori, artisti di strada, animazione per bambini, musica live, mostre, spettacoli e tanto altro”.

Il sindaco Francesco Gruppuso con soddisfazione dichiara che la manifestazione ha ottenuto unanimi consensi negli anni e anche quest’anno richiamerà un turismo che sempre più sceglie settembre per le vacanze estive. L’intera manifestazione è affidata all’organizzazione della Pro Loco di Calatafimi Segesta APS, che gestirà anche le fasi della serata con la collaborazione dell’associazione sportiva calcistica Don Bosco, neo promossa in seconda categoria.