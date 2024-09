A Trapani un ragazzo cade dai bastioni, trasportato d’urgenza in ospedale

Si avvicinano sempre pericolosamente ai bordi dei bastioni alcuni ragazzi, a Trapani. Ed è molto rischioso. Ieri è accaduto il peggio. Un ragazzino di 13 anni si è sporto ed è caduto dalle mura di Tramontana riportando ferite importanti. Il giovane, che era lì con amici, è stato trasportato d’urgenza in ospedale e poi trasferito a Palermo. Sul posto anche le forze dell’ordine per capire come sia potuto avvenire l’incidente. Diversi cittadini però, affermano che in questa zona è abituale che diversi ragazzi si portino pericolosamente ai bordi delle mura.