Proseguono nel capoluogo e in provincia i servizi straordinari disposti in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica d’intesa con i vertici delle Forze di Polizia e i Sindaci del territorio. Nel mese di agosto 2024 le Forze dell’Ordine hanno posto in essere 96 servizi straordinari che hanno riguardato il Centro Storico del capoluogo e dei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Salemi. Sono stati effettuati 4.758 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari e segnalate 48 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. È stata denunciata una anche persona per spaccio di droga. Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada sono state accertate 558 infrazioni, di cui 4 per eccesso di velocità, 11 per guida in stato di ebbrezza, due per guida sotto l’effetto di stupefacenti, 92 per circolazione con assicurazione scaduta, 15 per uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, 50 per circolazione senza uso del casco, 18 per circolazione senza cinture di sicurezza e 147 per circolazione con veicolo senza revisione, nonché rilevati 48 incidenti.

I sequestri amministrativi di veicoli per violazione delle norme del codice della strada sono stati: uno per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 72 per circolazione senza assicurazione e 19 per altri motivi di cui 6 per circolazione con assicurazione scaduta. Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 46 provvedimenti di sospensione, di cui 20 per guida sotto l’influenza dell’alcool, 5 per guida sotto l’influenza di stupefacenti, due per altre violazioni al CdS. E’ stato disposto un provvedimento di divieto di detenzione armi e sono state adottate 2 due informazioni antimafia di contenuto interdittivo, relative ad attività agricole ed iscrizione alla C.C.I.A.A.. Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nel mese scorso, ha sottoposto 14 aziende a vigilanza/ispezione delle quali 10 sono risultate irregolari. I settori di attività delle aziende risultate irregolari sono: l’edilizia per un’azienda, l’agricoltura per tre aziende e commercio/pubblici esercizi per 6 aziende. Le persone che sono state deferite all’Autorità Giudiziaria in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle aziende irregolari, sono state 7. Nell’ambito dei provvedimenti relativi ai servizi per la tutela ambientale sono state segnalate 3 contestazioni e una denuncia.

Per i sevizi di prevenzione nei luoghi della cosiddetta “movida” sono state controllate 40 attività commerciali a Trapani, Alcamo, Marsala e Mazara, controllate 1.419 persone, 771 veicoli e contestate 392 infrazioni al Codice della Strada. Inoltre sono state elevate 3 sanzioni per violazione della legge quadro sull’inquinamento acustico, delle prescrizioni di licenza di P.S. e disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Per tali fatti un soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Nell’ambito dei controlli dei mezzi di trasporto acqua, liquami e rifiuti, le forze di polizia hanno effettuato 28 controlli su mezzi di trasporto acqua, elevando 15 sanzioni.