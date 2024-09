La Lilybetana Scacchi conquista due titoli, prima l’Under 14 Femminile, terza l’Under 18

Ottima prestazione della Lylibetana Scacchi alla fase regionale del CIS Under 18 che si è svolta a Palermo sabato 7 settembre in concomitanza con la Coppa Sicilia. Tra le oltre 60 squadre partecipanti, divise nelle varie categorie dall’Under 10 all’Under 18, c’erano quattro formazioni lilybetane che hanno dimostrato abilità, concentrazione e tanta passione ottenendo risultati soddisfacenti ed incoraggianti. Al termine dei sei turni di gioco, grande entusiasmo per il risultato della squadra Under 18, composta da Federica Montalto, Davide Montalto, Giuseppe Salvato e Riccardo Casano, che ha conquistato il terzo gradino del podio.

Altrettanto appassionante la vittoria della squadra composta da Ilaria Canale, Laura Giacalone, Elisa Cammarata, Quyet Cerami e Krystal Scarnera che ha conquistato il primo premio nell’Under 14 femminile. Hanno invece sfiorato il podio la formazione Under 14, composta da Nicolò Licari, Gabriel Genovese, Luigi Mancuso, Federico Chiaramonte, Alessio Montalto, e la squadra Under 12, composta da Edoardo Fontana, Lorenzo Montalto, Gioele Sturiano, Gabriele Palermo, Giovanni Canale, classificandosi entrambe quarte nelle rispettive categorie. “Tutti i ragazzi hanno dimostrato impegno e preparazione tecnica. Faccio pertanto i complimenti a tutti loro per gli ottimi risultati con i quali festeggiamo l’avvio della nuova stagione”, ha commentato Giuseppe Cerami, Presidente della Lilybetana Scacchi. Buona anche la posizione raggiunta dalla squadra marsalese che si è impegnata nel torneo Coppa Sicilia e che era composta da Pietro Savalla, Antonino Meo, Michele Colicchia e Renato Campo, classificatisi al nono posto su diciannove squadre partecipanti.