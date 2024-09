Concorsi pubblici in Sicilia, da Trapani a Siracusa tutti i bandi attivi

Numerosi bandi di concorso sono attualmente attivi nel settore pubblico siciliano. L’ASP di Siracusa, ad esempio, è alla ricerca di professionisti qualificati nel settore sanitario. Sono aperti i bandi per un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 82 unità tra infermieri, infermieri pediatrici e ostetriche. I candidati selezionati saranno inseriti con un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno la propria attività presso le strutture sanitarie della provincia. Il concorso è riservato esclusivamente ai candidati in possesso di un titolo di studio specifico nel settore infermieristico. Sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea triennale in Infermieristica (Classe L/SNT01) o il precedente Diploma Universitario di Infermiere. A completamento dei requisiti, è indispensabile essere iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche. La domanda va spedita solo telematicamente attraverso il sito ufficiale dell’ASP di Siracusa. La scadenza è il 19 settembre 2024. Il Policlinico Giaccone di Palermo L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo ha indetto un nuovo concorso pubblico per assumere 12 collaboratori amministrativi a tempo indeterminato. Se sei interessato a lavorare nel settore sanitario e hai un diploma di scuola superiore, puoi candidarti entro il 29 settembre 2024. Invia la tua candidatura online attraverso il sito ufficiale del Policlinico Giaccone di Palermo.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di dirigente medico nella disciplina di medicina trasfusionale. Se sei un medico specializzato in questo campo e desideri lavorare nella provincia di Trapani, questa è l’opportunità che stavi cercando. La scadenza per presentare domanda è il 17 settembre 2024. Il concorso è riservato esclusivamente ai candidati in possesso di un titolo di studio specifico nel settore medico. Sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e che hanno ottenuto una specializzazione nella disciplina di Medicina Trasfusionale o in un’altra specializzazione considerata equipollente o affine ai sensi delle normative vigenti. A completamento dei requisiti, è indispensabile essere iscritti all’Ordine dei Medici. Per partecipare al concorso è necessario registrarsi, con i propri dati anagrafici, sul sito ufficiale dell’ASP di Trapani, selezionare la procedura d’interesse e compilare, in ogni sua parte, il form online.

Il Comune di Enna ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 2 funzionari tecnici da inserire nell’organico comunale. I candidati selezionati saranno assunti a tempo pieno e indeterminato e svolgeranno mansioni specifiche nell’ambito tecnico-amministrativo. La scadenza per presentare domanda è il 20 settembre 2024. Il concorso è riservato esclusivamente ai candidati in possesso di un titolo di studio specifico nel settore ingegneristico. Sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in Ingegneria Civile (sia vecchio ordinamento che nuovi ordinamenti, purché equiparata ai sensi della normativa vigente). A completamento dei requisiti, è indispensabile essere abilitati all’esercizio della professione di ingegnere e essere iscritti all’Ordine degli Ingegneri – sezione A. Il bando è pubblicato sul sito ufficiale del Comune e la domanda va spedita esclusivamente in modo telematico tramite il sito InPa.