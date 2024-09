Carta Acquisti Dedicata a Te, i comuni trapanesi pubblicano i beneficiari del sussidio

Dopo che il Governo Meloni ha tagliato radicalmente il Reddito di Cittadinanza, pur ammettendo dati alla mano che ha salvato un milione di persone all’anno dalla povertà assoluta – furbetti a parte -, l’Esecutivo ha creato un’alternativa, ovvero la Carta Acquisti “Dedicata a Te”. Si tratta di un altro sussidio a sostegno delle fasce di reddito basse o assenti ed i comuni trapanesi stanno iniziando a pubblicare gli elenchi dei beneficiari. Marsala è il comune trapanese più numeroso anche per quanto riguarda i beneficiari. QUI gli elenchi.

Da Trapani, ad esempio, il Comune fa sapere: “La cittadinanza è invitata a verificare se il codice della propria DSU rientra tra quelli in elenco, e in caso di corrispondenza recarsi presso l‘Ufficio Servizi Sociali, sito in Via Archimede 1 (Centro Nino Via) a partire dal 09/09/2024 (da lunedì al venerdì) nei seguenti orari, per il ritiro della comunicazione sulla quale sono riportati il nominativo del beneficiario abbinato al codice della carta assegnata, presentandosi muniti di valido documento di riconoscimento e codice fiscale/tessera sanitaria, nonché della copia dell’ISEE ANNO 2024: orario meridiano ore 09:15/13:00

– orario pomeridiano ore 14:30/17:30

Si specifica che, al fine di consentire ai cittadini beneficiari di ritirare la comunicazione cartacea di ammissione al beneficio riportante il rispettivo codice di attivazione, l’Ufficio Servizi Sociali sarà aperto fino al 27.09.2024 anche il martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30″.

A Mazara invece, i cittadini potranno verificare di essere beneficiari della misura consultando direttamente l’elenco pubblicato sul sito del Comune, all’albo pretorio, o chiamando i numeri 0923 671640 – 0923671663 per avere maggiori informazioni. Sul sito istituzionale del Comune di Petrosino, tutto quello che c’è da sapere al link: https://www.comune.petrosino.tp.it/petrosino/po/mostra_news.php?id=2018&area=H