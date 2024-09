Una bimba è nata su un barcone per Lampedusa, porta in elicottero con la mamma a Trapani

All’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, sono arrivate una neonata e la sua mamma davvero speciali. La piccola è nata ieri sull’ennesimo barcone di migranti arrivato a Lampedusa. La neonata è stata visitata dal medico presente nell’isola ed è stato portato in elisoccorso insieme alla mamma. Adesso stanno bene, la bimba è nata di tre chili e 300 grammi, è eritrea ed il suo nome significa in italiano “dono”. Il trasporto in elicottero è stato garantito dal medico rianimatore Nicola Alaimo e dall’infermiera Piera Vitale che per atterrare a Trapani hanno trovato condizioni meteo non facili. Tutto è bene quel che finisce bene.