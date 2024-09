Un 84enne di Pantelleria finisce in mare al Porto di Palermo e muore

Un tragico incidente è avvenuto ieri al Porto di Palermo. Un uomo di 84 anni, originario di Pantelleria, è finito in mare con l’auto ed ha perso la vita. Si tratta di Giuseppe Belvisi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo spesso prendeva la nave per la Tunisia, si era presentato all’imbarco ma è stato rimandato in biglietteria perché non aveva ancora fatto il check-in. Una volta tornato indietro si deve essere confuso e ha preso una rampa del molo del Puntone, finendo in mare. Gli addetti all’imbarco e i militari della Guardia Costiera hanno tentato di tutto per bloccarlo ma non c’è stato nulla da fare, ha perso il controllo del veicolo ed è finito nelle acque del Porto. Immediati sono stati i soccorsi di Polizia e Vigili del Fuoco che hanno tentato di estrarlo dall’auto ma non sono riusciti a salvarlo.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente.