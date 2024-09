Marsala: il semaforo di via Amendola non funziona (di nuovo)

A distanza di un un anno e mezzo ancora una volta torna a non funzionare il semaforo che regola il traffico nel centro urbano di Marsala, tra le vie Pascasino, Amendola, Anca Omodei e il cavalcavia dello Stadio. Già nel mese di novembre del 2022 (guarda il VIDEO), dopo più di un mese di ‘giallo’ a intermittenza, avevamo posto all’attenzione dell’Amministrazione comunale e dell’impresa che si occupa di aggiustare gli impianti semaforici in Città che spesso non funzionano per mesi. Poi nel febbraio del 2023 – dopo la riparazione dovuta all’arrivo dei pezzi necessari per sistemare il semaforo – è tornato a funzionare. Oggi, da diversi giorni, torna l’allarme viabilità all’incrocio e si temono incidenti.