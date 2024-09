Marsala: al via le operazioni di demolizione in zona Porto. VIDEO

Come previsto, sono iniziate le operazioni di demolizione di alcuni fabbricati abbandonati nell’area del lungomare urbano di Marsala, in vista del progetto di rigenerazione tra la zona Porto e via Verdi. Si sta procedendo ad abbattere dei vecchi casolari e ad ampliare l’area. Il progetto prevede un allargamento di tre metri della carreggiata e un’area con alberi, aiuole e panchine verso il mare. Sul posto l’Amministrazione comunale che segue gli interventi della ditta che si è aggiudicata l’appalto. Per la giornata odierna è stata disposta l’interdizione al transito veicolare nel tratto di strada compreso tra gli incroci con via dello Sbarco e via Crispi. Da domani si potrà tornare a circolare regolarmente.

