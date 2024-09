Pallamano, Erice vince la prima gara di Campionato

Esordio vincente per l’AC Life Style Handball Erice di Pallamano Femminile, che in serie A supera la neopromossa Leno al termine di una gara sempre condotta nel punteggio e ben giocata. Menzione d’onore per le odierne avversarie, che hanno dimostrato di non mollare fino alla fine e di essere dotate di ottimo carattere.

Partenza con Ben Abdallah che realizza un rigore e Karichma Ekoh che pareggia. La sfrontatezza e la capacità di corsa delle giovanissime di Leno, contro l’esperienza, la tecnica e la fisicità delle Arpie: è questo il tema proposto dalla prima gara di campionato, giocata a quasi 40 gradi e diventata difficile per tutti. Il merito più grande dele lombarde è non far mai davvero scappare via la AC Life Style, che per costruire un vantaggio di quattro reti (10-6) deve attendere la metà del primo tempo. Il coach Aniz fa ruotare quasi tutte le giocatrici a sua disposizione e con qualche ottimo spunto di Pessoa le Arpie chiudono la prima frazione sul “+4”. Da segnalare l’ottima prova del portiere ospite Trayan, efficace e scaltra in diverse occasioni. Nel secondo tempo, emerge la maggior profondità del roster delle Arpie. Prima Ekoh, poi Pessoa si ergono a protagoniste assolute (brava anche in porta Martina Iacovello), issando la AC Life Style a raggiungere diversi massimi vantaggi. Al 14’, è Giulia Losio che regala il primo distacco in doppia cifra (24-14) e la gara scivola via fino al termine, senza patemi per il gruppo del coach Aniz.

Tabellino di gara:

AC Life Style Handball Erice-Leno Handball 34-17 (14-10)



AC Life Style Handball Erice: Ateba 6, Benincasa 1, Bernabei 3, Cozzi 3, Di Prisco 3, Ekoh 5, Iacovello, Losio 4, Masson, Pessoa 8, Priolo, Ramazzotti, Rios 1, Tarbuch. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

Leno Handball: Trayan, Emanuelli, Mantelli 2, Anelli, Kellner, Ben Abdallah 6, Tescione, Kovtun 5, Giulia Maria Lavagnini 1, Mara Lavagnini, D’Ambrosio 1, Andreani 2. All. Carlos Britos.

Arbitri: Arbitri: Manuele Michelangelo – Pietro Carlo Pollaci.