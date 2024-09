Ennesimo furto al Policlinico, rubati cellulari in Oncologia

All’ospedale Policlinico a Palermo, i ladri sono entrati nel reparto di Oncologia e portato via alcuni cellulari. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori. Non si tratta del primo caso di furto al Policlinico e in generale negli ospedali. A luglio scorso i ladri hanno preso di mira il reparto di Anatomia patologica: sono entrati nel reparto e hanno rubato oggetti personali, cellulari e soldi dei dipendenti. A giugno, i ladri sono invece entrati nel reparto di Chirurgia generale, dal quale hanno rubato due manici laringoscopici. Ma ancora, nei mesi prima, furti erano stati messi a segno nel reparto di Anatomia, Ematologia, nell’unità operativa di Medicina interna di area critica e nel reparto di Oncologia dove ignoti si erano intrufolati negli spogliatoi, avevano forzato una ventina di armadietti di infermieri e operatori sanitari e avevano rubato contanti e bancomat.