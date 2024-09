Fedez buca sulla Palermo-Messina, il racconto su Instagram, poi arancine…

Fedez rimane a terra. Questa volta in Sicilia. Il noto rapper ieri si è esibito a Torrenova, ma prima ha dovuto effettuare una sosta non voluta lungo l’autostrada Messina-Palermo. Una ruota del suo Van infatti, si è bucata ed è stato necessario interrompere il viaggio e chiamare i soccorsi nei pressi di Capo d’Orlando. A raccontarlo lui stesso, come d’abitudine, in alcune stories pubblicate su Instagram, evidenziando anche una perdita eventuale in auto. Fedez ha ironizzato scrivendo “fortunelli“, ma poco prima aveva raccontato il suo arrivo in Sicilia a bordo del traghetto chiamato ‘Caronte’. Poi il live in dj set e la cena a base di arancine o meglio, visto la parte dell’isola in cui si trova, di ‘arancini’.