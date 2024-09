Crisi agricola: incontro tra i vertici di Cantina Europa, i sindaci di Marsala e Petrosino e il Vescovo

Nei giorni scorsi, nella Cantina Sociale Europa, si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei comuni di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, il vescovo Monsignor Angelo Giurdanella, e gli amministratori delle cantine Europa e Colomba Bianca. Al centro della discussione, la grave crisi che sta travolgendo il settore agricolo locale, con particolare focus sul comparto vitivinicolo. Durante l’incontro sono emerse le difficoltà strutturali che, aggravate dalle avversità climatiche e dai persistenti problemi idrici, hanno ulteriormente compromesso la produzione agricola, già in forte difficoltà negli anni precedenti.

Come più volte ribadito dai sindaci Massimo Grillo (Marsala), Giacomo Anastasi (Petrosino) e Salvatore Quinci (Mazara del Vallo), c’è l’urgenza di affrontare la crisi agricola come una priorità assoluta, da fronteggiare in maniera unitaria. Il rischio concreto è che, nei prossimi mesi, molte aziende agricole siano costrette a chiudere, con gravi conseguenze per l’occupazione e l’economia dell’intero territorio. Per far fronte a questa situazione drammatica, su proposta dei sindaci, si è deciso di elaborare un documento unitario, da condividere con i Consigli comunali delle tre città, i parlamentari del territorio e con gli operatori del settore. Questo documento sarà presentato ai governi regionale e nazionale per sollecitare interventi immediati e concreti a sostegno dell’agricoltura. Monsignor Giurdanella ha messo a disposizione il seminario vescovile come sede per un prossimo incontro istituzionale allargato ai rappresentanti del settore agricolo e ai Consigli comunali di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo, con l’obiettivo di rafforzare la richiesta di aiuto. Questa iniziativa rappresenta un primo passo verso una strategia condivisa per salvaguardare un settore vitale per l’economia locale e per scongiurare il collasso di numerose aziende agricole.