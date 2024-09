Coppia marsalese si sposa: la bomboniera? Una donazione all’Anffas di Marsala

Idea ‘solidale’ per due sposi marsalesi che per il giorno più importante della loro vita di coppia, hanno scelto di non perdersi in inutili regalini per i propri invitati. Il 29 agosto scorso infatti, Matteo e Vitaliana hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio, promettendo sorrisi ai ragazzi fragili dell’Anffas APS di Marsala. Una promessa concreta grazie alla bomboniera solidale che hanno donato all’associazione, decidendo di devolvere per intero il cachet che sarebbe servito alla “classica” bomboniera proprio all’Anffas. Un gesto essenziale al mantenimento dei vari laboratori ludico, manuali e ricreativi che l’associazione propone. “Rinnoviamo i nostri auguri ai novelli sposi i quali ci hanno dimostrato di essere, grazie al loro nobile gesto, la vera essenza dell’amore” afferma la presidente Anna Maria Casano a nome di tutto il direttivo.