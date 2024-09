Calcio: a Crotone arriva la prima vittoria in Campionato per il Trapani

A Crotone va in scena la terza gara del Campionato di serie C e il Trapani vuole recuperare a tutti i costi il pareggio e soprattutto la sconfitta rimediata nel precedente match che ha decretato l’esonero di Mister Torrisi. Le squadre sono agguerrite, il Trapani si rende pericoloso con Kanoute sulla destra nonostante al 15′ arrivi il goal dei padroni di casa: Gallo ruba palla sulla trequarti, serve Spina che crossa e Kostadinov spinge di piatto alle spalle di Seculin: è 1-0. Sulla destra Karic crea un pericolo per la difesa del Crotone. I granata spingono e al 29′ una traversa di Benedetti con un sinistro a giro direttamente su punizione in posizione defilata sulla destra, dopo un fallo, dubbio, fa tremare. L’1 a 1 arriva con Zuppel di testa che tutto solo corregge in rete la sponda di Silvestri. Gli ospiti non mollano e si portano nella metà campo crotonese di contropiede. Il primo tempo termina sull’1 a 1. La ripresa inizia come è terminata la prima parte di gioco e non tarda infatti ad arrivare la rimonta del Trapani: Kanoute firma il pareggio a due passi da Sala. I calabresi ci provano e al 42′ chiedono anche un calcio di rigore per un presunto rimpallo sul braccio di un difensore dopo un’azione di Kolaj che però non viene concesso e la gara termina in favore dei granata. Adesso non resta di sapere a chi verrà affidata la squadra.

Tabellino di gara:

CROTONE 4-2-3-1 Sala; Rispoli (dal 27′ s.t. Rojas), Cargnelutti, Armini, Giron; Schirò (dal 19′ s.t. Vinicius), Gallo; Spina (dal 19′ s.t. Oviszach), Silva (dal 1′ s.t. Kolaj), M. Vitale; Kostadinov (dal 33′ s.t. Chiarella). IN PANCHINA D’Alterio, Martino, Guerini, D’Aprile, Groppelli, Vinicius, Oviszach, Aprea, Akpa Akpro, Gomez, Cantisani. ALLENATORE Longo.

TRAPANI 4-2-3-1 Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti (dal 1′ s.t. Martina); Karic, Crimi (dal 1′ s.t. Carriero) ; Kanoute (dal 3′ s.t. Sabatino), Zuppel (dal 25′ s.t. Fall), Bifulco (dal 14′ s.t. Spini); Lescano. IN PANCHINA Ujkaj, Gelli, Valietti, Marino, Carraro, Mastrantonio, Udoh. ALLENATORE Aronica.

ARBITRO Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera.

ASSISTENTI Andrea Maria Masciale della sezione di Molfetta e Andrea Rizzello della sezione di Casarano.

QUARTO UOMO Alfredo Iannello della sezione di Messina.

ESPULSI Sabatino (T) al 48′ s.t. per proteste.

AMMONITI Benedetti (T), Karic (T), Cargnelutti (C), Crimi (T), Giron (C), Kostadinov (C), Armini (C), Kolaj (C) e Celiento (T) per gioco scorretto.

NOTE paganti 1.128, incasso di 8.393,00 euro; abbonati 2.728, quota di 17.173,60 euro. Angoli 3-4 (primo tempo 2-3). Recuperi: p.t. 2’, s.t. 8’