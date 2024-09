Tromba d’aria a Pizzolungo mette in pericolo due giovani che pescavano

Un’afosa giornata di mare a Pizzolungo, litorale di Erice, poteva trasformarsi in tragedia per due giovanissimi. Una tromba d’aria improvvisa si è abbattuta sulla costa, proprio mentre due ragazzi erano impegnati sott’acqua a fare pesca subacquea. Due 15enni di Napola sono stati travolti dalle onde e sono stati scaraventati verso i frangiflutti intorno a mezzogiorno, nelle acque antistanti via Cloanto. Un poliziotto della questura di Trapani, sul posto per una giornata di relax è prontamente intervenuto per soccorrerli. Raggiunti i due giovani, che si trovavano a circa 300 metri dalla riva, è riuscito a metterli in salvo e a portarli a riva.