I Sud Sound System live al Cous Cous Fest di San Vito

I pionieri del raggamuffin e del dancehall style in Italia tornano sul palco per un’esibizione carica di energia, accompagnati dal talentuoso Papa Leu Selecter, artista reggae e dancehall salentino. Mercoledì 25 settembre, alle ore 22, i Sud Sound System si esibiranno live al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. Oltre ai loro brani più amati, come “Le Radici Ca Tieni” e “Sciamu a Ballare”, canteranno il loro nuovo singolo “El Sonido de l’Alma”. I Sud Sound System si uniscono al programma musicale del Cous Cous Fest.