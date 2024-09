Guasto alla condotta valdericina, situazione idrica allarmante

Un guasto alla condotta idrica valdericina è avvenuto la scorsa notte, nella via principale del paese. E’ di certo di notevoli proporzioni, come afferma il sindaco Francesco Stabile. Sono state allertate da subito le squadre comunali di pronto intervento, e già, dalle prime ore del mattino, si sta procedendo ad effettuare la riparazione della condotta idrica di adduzione ai serbatoi comunali. “Faremo certamente, tutto il possibile per ripristinare la funzionalità della rete idrica nel minor tempo possibile, al fine di non creare ulteriori disagi alla cittadinanza, in un momento in cui la fornitura idrica è ovviamente di maggiore richiesta.Ringrazio tutti per la collaborazione, anche nel mantenere un traffico veicolare quanto più adeguato possibile, nell’attesa del ripristino totale anche del manto stradale divelto”, ha dichiarato il primo cittadino.