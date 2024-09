Grossi ratti in giro per Marsala, sono più dei turisti… VIDEO

Nonostante la disinfestazione già effettuata in tutto il territorio, blatte e topi girano indisturbati per il centro storico e urbano di Marsala, talvolta anche mentre gli avventori di bar e ristoranti cenano la sera. Ma quello che si sono ritrovati a guardare inorriditi passanti e commercianti in via XI Maggio in pieno giorno, è un grosso ratto di fogna a ‘spasso’ per il centro, indisturbato. Stupore, indignazione e rabbia nelle espressioni di chi ha assistito, documentando anche l’accaduto con un video per portarlo all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

