Sciopero trasporto pubblico: dal 7 al 9 settembre si fermano aerei, bus e treni anche in Sicilia

Nuovi scioperi nel trasporto pubblico nazionale: come reso noto sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti, potranno esserci disagi per chi viaggia da sabato 7 a lunedì 9 settembre a causa di una serie di proteste che interesseranno aerei, treni e mezzi pubblici locali. In particolare, il 7 settembre è previsto un sciopero di 4 ore che coinvolgerà il trasporto aereo in Italia, per domenica 8 il sindacato Usb Lavoro Privato ha annunciato una protesta di 23 ore che coinvolgerà l’intero settore ferroviario, mentre lunedì 9 settembre è stata proclamata una mobilitazione nazionale del trasporto pubblico locale. Lo stop alla circolazione dei treni sarà dalle 3 dell’8 settembre alle ore 2 del 9 settembre. Lo sciopero riguarderà il personale delle imprese di trasporto ferroviario passeggeri e merci, inclusi i macchinisti e capitreno di Trenitalia, Trenitalia Tper e Mercitalia Rail.

Lo sciopero nazionale potrà avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia. Gli effetti, in termini di soppressioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della mobilitazione. Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare il viaggio. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs Italiane e il numero verde gratuito 800 89 20 21. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).

Lo sciopero di 4 ore del 7 settembre, dalle 13 alle 17, coinvolgerà anche i servizi aeroportuali di terra. Incroceranno le braccia il personale navigante e gli assistenti di volo della compagnia aerea Ita Airway e Wizz Air, con conseguenti possibili ritardi, disagi e cancellazioni dei voli. Il 9 settembre è stato proclamato anche lo sciopero del trasporto pubblico locale, della durata di 8 ore. L’agitazione è stata proclamata dai principali sindacati di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Faisa-Cisal e Ugl-Fna. Saranno interessati bus, tram e metropolitane in tutta Italia.

La Uiltrasporti afferma: “La protesta fa seguito alla prima azione di sciopero di 4 ore dello scorso 18 luglio che ha registrato alte adesioni, per rivendicare il diritto al rinnovo del Ccnl e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”.