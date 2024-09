“Passeggeri abbandonati a Cagliari da Ryanair, doveva atterrare a Punta Raisi”￼

“Un’estate da incubo per il trasporto aereo da e per le Isole. L’ultima disavventura è avvenuta stanotte a Cagliari con 176 passeggeri diretti a Palermo e letteralmente abbandonati nell’aeroporto sardo dalla compagnia Raynair. Intere famiglie, molte con bambini lasciate a terra, senza riprotezione e con diverse di loro che hanno trascorso l’intera notte in aeroporto perché pare che non ci fossero piloti e assistenti di volo disponibili visto che il precedente equipaggio avrebbe esaurito il monte ore di volo. Di tutto questo e di tutti gli altri disagi procurati nel corso di questa estate rovente, e non solo per l’afa agostana, al Governo sembra non importare nulla, visto l’imbarazzante silenzio e l’assoluta mancanza di un qualunque tipo di intervento da parte del ministro dei Trasporti, in tutt’altre faccende affaccendato”. Così il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in commissione Trasporti alla Camera, Anthony Barbagallo.

“Alla ripresa dei lavori parlamentari – prosegue – avanzeremo una proposta normativa che alimenti una stretta nei confronti delle compagnie aeree al fine di ripristinare i diritti dei passeggeri continuamente violati nel silenzio del governo e nell’inadeguatezza di alcune società che g- conclude – estiscono gli scali aeroportuali”.