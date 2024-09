Network Itinerari del Gusto, pubblicato un avviso per le aziende e gli operatori del territorio

L’ IGCAT (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism), per l’anno 2025, ha concesso alla Regione Siciliana il prestigioso riconoscimento internazionale di “Regione Europea della Gastronomia 2025”, occasione che rappresenta una grande opportunità per rilanciare tutte le politiche di sviluppo connesse alla valorizzazione della gastronomia locale.

La Fondazione “Torri e Tonnare del Litorale Trapanese”, già nelle passate programmazioni, ha investito in questa tematica tramite la realizzazione e promozione degli “Itinerari del Gusto”, intervento che punta a mettere a sistema le bellezze del patrimonio artistico e culturale con le eccellenze enogastronomiche locali, attraverso la promozione di pacchetti e/o singole esperienze, che sono consultabili e acquistabili su un portale raggiungibile all’indirizzo: ww.itineraridelgustotrapani.it

Il progetto ha lo scopo di creare delle interconnessioni (attraverso il portale) fra imprese operanti nel settore della Pesca (per esempio, imprese che svolgono attività di pescaturismo e/o ittiturismo), imprese presenti sul territorio del GAL Pesca Trapanese che operano nel comparto turistico-ricettivo e imprese che offrono servizi turistici (guide, etc) e fra queste ed un network territoriale di accoglienza e di coordinamento composto da soggetti desiderosi di contribuire alla promozione del territorio su cui opera il GALP.

L’avviso è quindi volto a selezionare operatori interessati a costituire un Network Turistico composto da: soggetti interessati a gestire il portale www.itineraridelgustotrapani.it; soggetti interessati a digitalizzare i propri servizi ai fini dell’inserimento sul portale turistico e della successiva commercializzazione online; soggetti interessati ad assumere compiti di accoglienza e coordinamento dell’offerta turistica locale, fornendo supporto alla digitalizzazione dei servizi.

I soggetti interessati a partecipare dovranno inviare la documentazione prevista dall’avviso, debitamente compilata, all’indirizzo PEC: gactrapani@pec.it.

Il presente avviso non ha scadenza prefissata: l’organizzazione si riserva di chiudere la procedura di ricevimento delle istanze con successiva comunicazione.

Gli operatori cosi selezionati verranno inseriti, a titolo gratuito, nel network turistico del Gal Pesca Trapanese, ricevendo supporto tecnico specializzato; nessuna erogazione è prevista nei confronti delle imprese partecipanti.

Avviso e schema di domanda di partecipazione sono disponibili in download sulla pagina del sito istituzionale del Gal Pesca Trapanese, raggiungibile al seguente indirizzo:

https://www.galpescatrapanese.it/2024/09/06/selezione-operatori-per-il-network-degliitinerari-

del-gusto/