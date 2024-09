Marsala: il volume della musica era troppo alto, sanzionati i titolari di tre locali

Il rispetto del Codice della Strada e della normativa sulle emissioni sonore nei locali sono stati al centro delle attività effettuata nell’ultima settimana dalla Polizia di Marsala, che su disposizioni impartite dal Questore di Trapani, Felice Giuseppe Peritore, ha implementato gli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio. In ragione del consueto incremento di presenze che si registra nel periodo estivo, sono state condotte attività straordinarie sia nel centro storico marsalese che in alcune contrade.

Queste attività, svolte con il concorso di agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo, hanno consentito di identificare 288 persone, 132 veicoli e di elevare 6 contestazioni al Codice della Strada.

In parallelo, sotto il profilo dei controlli amministrativi agli esercizi pubblici, i poliziotti del Commissariato di Polizia di Marsala, in modo congiunto a personale dell’ARPA Sicilia, hanno effettuato mirati controlli in ragione di lamentate emissioni sonore moleste da parte di alcuni esercizi commerciali dediti sia alla somministrazione di alimenti e bevande, che autorizzati ad effettuare serate e trattenimenti danzanti.

All’esito di tali servizi, a carico di tre titolari di altrettanti locali commerciali marsalesi, constatata la violazione delle soglie di legge relative ai livelli di rumore immessi dagli impianti di amplificazione sonori in uso, sono state contestate le rispettive violazioni amministrative.