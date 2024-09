Marsala, approvato il Rendiconto di gestione per il 2023

Dopo una discussione incentrata quasi esclusivamente su aspetti tecnici, il Consiglio comunale di Marsala ha approvato con 17 voti favorevoli e un astenuto, il punto relativo al Rendiconto di gestione esercizio finanziario per l’anno 2023.

Durante la seduta sono intervenuti alcuni consiglieri per richiedere chiarimenti al direttore di ragioneria e ai revisori dei conti, presenti in Aula. Per l’amministrazione comunale era presente il vice sindaco Giacomo Tumbarello che ha preso la parola sull’argomento. Al termine il Presidente Enzo Sturiano ha chiuso i lavori rinviandoli a martedì 10 agosto con una nuova convocazione alle ore 17.30