Karate Marsala: Margiotta e Biosa pronti per il Mondiale di Buenos Aires

Ultimi giorni di allenamento per Vito Margiotta e Aurora Biosa, atleti della Karate Marsala, che il mese prossimo raggiungeranno Buenos Aires in Argentina per disputare il Campionato Mondiale. Gli allievi del Maestro Vito Genna sono stati convocati nella rappresentativa Nazionale della FIK Federazione Italiana Karate dopo aver finito la stagione con il primo posto nel ranking delle loro rispettive categorie. Vito ed Aurora gareggeranno nel Kumite (combattimento) tradizionale, la loro specialità, nota perché i combattimenti si fanno con pochissime protezioni e bisogna essere molto preparati per competere ad altissimo livello come questo Mondiale.

Aurora Biosa sarà alla prima vera esperienza internazionale, Vito Margiotta invece, atleta molto levigato, con un recente passato dove è stato protagonista con molte vittorie nei tatami di tutto il mondo. “Sono molto soddisfatto di questi ragazzi, stiamo parlando di un appuntamento internazionale oltreoceano, per arrivarci c’è un grande lavoro dietro e se la federazione Nazionale investe sui miei ragazzi mi può solo fare onore, sono contento per me, per la mia città e per la Sicilia intera”, afferma il Maestro Genna.