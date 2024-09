Discarica a cielo aperto a Petrosino, sequestrata un’area dopo un incendio

La Polizia Municipale di Petrosino ha recentemente sequestrato una vasta area in via dei Platani per violazione dell’articolo 256 del D.L.vo 152/2006, che prevede il sequestro di aree utilizzate come discariche abusive a cielo aperto. Le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili di questo grave atto di inciviltà.

L’area sequestrata era stata oggetto di un incendio pochi giorni fa, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. “La nostra amministrazione è fermamente impegnata nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e le discariche abusive – dichiara il sindaco Anastasi -. Non tollereremo comportamenti che mettono a rischio l’ambiente e la salute dei nostri cittadini. Ai colpevoli, oltre ad essere comminate le pene previste, sarà obbligata la bonifica dell’intera area. Mostreremo tolleranza zero verso chi maltratta in questo modo il territorio.Invitiamo tutti i cittadini a collaborare attivamente nella segnalazione di discariche abusive e nell’adozione di comportamenti rispettosi dell’ambiente – conclude il sindaco – . Solo attraverso uno sforzo collettivo possiamo garantire un futuro più pulito e sicuro per la nostra comunità.”