Al Cinema Golden di Marsala in arrivo ‘Cattivissimo me’ 4 e… Blake Lively

Al Cinema Golden di Marsala la programmazione continua con due proiezioni. Prosegue il cartone animato ‘Cattivissimo me’ 4 solo alle ore 17 e i simpaticissimi Minions. Dopo sette anni dall’ultimo film d’animazione, Gru, il supercattivo preferito dal mondo intero, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna al fianco dei suoi amici gialli per un’entusiasmante, caotica e audace nuova era.

Alle ore 18.45 e alle 21 verrà invece proiettato il film ‘It ends with us’ con Blake Lively nei panni di Lily Bloom, una giovane di provincia che si trasferisce a Boston per realizzare il sogno di aprire un negozio di fiori. Nella nuova città, Lily incontra Ryle Kincaid, un neurochirurgo interpretato da Justin Baldoni. Tra i due scatta subito un’intesa. Lily e Ryle, tuttavia, sembrano avere obiettivi diversi: lei cerca il grande amore, lui storielle di una sola notte. L’uomo però si dimostra violento facendo ripiombare Lily nel dramma della violenza domestica, che la ragazza purtroppo, ha già conosciuto in passato.