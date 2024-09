“Un sasso per un sorriso”, gli angoli di Marsala colorati da pietre dipinte

In vari angoli della città, nelle ultime settimane, nei parchi e nelle strade del centro storico, sono stati ritrovati dei piccoli sassi dipinti con colori vivaci e disegni fantasiosi. Questi sassi non sono solo semplici decorazioni, ma fanno parte di un’iniziativa social chiamata “un sasso per un sorriso”, un progetto nato per diffondere un po’ di gioia, allegria e creatività nella comunità cittadina. L’iniziativa, che ha già coinvolto numerose città in tutta Italia, invita chiunque trovi uno di questi sassi a scattare una foto e condividerla sui social media, in particolare, sul gruppo dedicato all’iniziativa. Ogni sasso è unico e rappresenta un piccolo gesto di gentilezza, creato per strappare un sorriso a chiunque lo trovi.

“Un Sasso per un Sorriso” non ha solo lo scopo di rallegrare la giornata dei marsalesi, ma anche di stimolare il senso di comunità e condivisione. Molti di questi sassi, infatti, vengono lasciati in luoghi particolarmente accessibili proprio per essere facilmente trovati come legame immaginario di unione tra chi li ha dipinti e chi li scopre.

Oltre a cercare e fotografare i sassi, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare attivamente a dipingere e decorare i propri sassolini. Una volta dipinto, il sasso può essere lasciato in un luogo pubblico affinché qualcun altro possa trovarlo e apprezzare la sorpresa. Il gruppo social dedicato all’iniziativa è diventato rapidamente un punto di incontro virtuale dove i partecipanti possono condividere le loro scoperte, commentare e connettersi con altre persone che, come loro, hanno trovato questi piccoli tesori. Ogni foto postata rappresenta un frammento di gioia che si diffonde nella rete, testimoniando il successo dell’iniziativa.

“Un sasso per un sorriso” nasce con l’obiettivo di regalare allegria, serenità e tanti sorrisi alle persone – si legge nella nota dei promotori -, specialmente in momenti difficili come quello che stiamo attraversando. Ritrovare un sasso abbandonato che porta un messaggio, lo scarabocchio di un bambino o un disegno di speranza può rappresentare un raggio di sole in una giornata di tempesta. Noi cerchiamo di rendere possibile questo momento, colorando sassi come meglio possiamo, per poi liberarli dove chi ne ha bisogno possa raccoglierli e sorridere, perché il sasso si trovava lì proprio per lei/lui”.