Spazio Gioco, ad Alcamo c’è ancora tempo per le iscrizioni dei bimbi dai 18 ai 36 mesi

Sono ancora aperte le iscrizioni del servizio ludico/educativo “Spazio Gioco” rivolto ai bambini residenti ad Alcamo di età compresa fra i 18 e i 36 mesi. Il servizio sarà attivo per 10 mesi a partire dal mese di settembre 2024 fino al 30 giugno 2025, e verrà svolto presso i locali dell’asilo nido Emilio Salgari, via Segretario Carollo n. 21 (tel. 0924/21911) e i locali dell’asilo nido Gianni Rodari, via Salvo D’Acquisto, n. 2 (0924/501851), dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per la chiusura natalizia e pasquale), dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Sono ammessi fino ad un massimo di 24 utenti, di cui 12 presso l’asilo nido Rodari e 12 presso il Salgari ed i richiedenti potranno scegliere una sola delle due strutture.

“Attiviamo lo Spazio Gioco per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un servizio che ha riscosso l’approvazione delle famiglie, infatti la finalità è quella di fornire un servizio aggiuntivo nelle ore pomeridiane, così da permettere ai genitori di conciliare meglio la vita privata e professionale, facendo affidamento sulle strutture comunali per i bambini in tenera età”, dichiara l’assessore ai servizi sociali Donatella Bonanno. Per quanto riguarda il costo mensile, è prevista una fascia di reddito completamente esente (fino ad € 5.000,00 da modello Isee) e altre due fasce con un costo a carico dell’utente, rispettivamente, di 40 euro per una fascia da € 5.000,01 a € 18.000,00, e di 50 euro da € 18.000,01 in su.

Info e domanda di partecipazione al seguente link:

https://alcamo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/storico-atti/-/papca/display/2433546