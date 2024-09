Marsala, via Mazara vecchia chiusa al transito: il punto sui lavori

Cosa sta succedendo in via Mazara vecchia? Solitamente, l’arteria viaria che collega internamente la città con la periferia del versante sud resta chiusa soltanto durante le giornate di pioggia. In questi giorni, di precipitazioni piovose non se ne sono viste, tuttavia la strada sta rimanendo ugualmente chiusa al transito veicolare, come si evince dalle transenne e dalla segnaletica posta dagli addetti dell’ufficio tecnico del Comune di Marsala.

La chiusura di via Mazara vecchia, naturalmente, aumenta il traffico sulla SP84, la litoranea che costeggia i lidi del versante sud, ma anche sulla SS115. E, dietro l’angolo, c’è la prossima settimana è prevista la riapertura delle scuole, che tradizionalmente porta a un contingentamento della circolazione veicolare sulle citate arterie viarie, specialmente al mattino.

Comprensibile, dunque, l’apprensione di tanti cittadini che per tutto l’anno (o fino all’autunno) vivono in questa zona di Marsala e che, attualmente, non possono usufruire di un’ulteriore opzione per raggiungere il centro urbano.

Dal Comune di Marsala fanno sapere che è in corso un’attività sulla condotta fognante. In particolare, c’è un autospurgo speciale che sta procedendo alla pulizia della condotta, parzialmente occlusa, in modo da evitare gli allagamenti che solitamente si verificano (soprattutto nelle giornate di pioggia) rendendo la via Mazara vecchia di fatto intransitabile. Pare che alla base dell’ostruzione tra le tubature della condotta ci sia un dislivello tra la stazione di pompaggio di Casabianca (nei pressi del passaggio a livello) e un tratto della strada (in direzione Marsala), che ha portato ad accumularsi una notevole quantità di detriti sul fondo. I lavori attualmente in corso dovrebbero durare una decina di giorni. Qualora non si rivelassero sufficienti a risolvere il problema, sarà necessario un intervento più radicale, di scavo e rimozione, che necessiterebbe di tempi più lunghi.